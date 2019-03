Straatracers Berlijn opnieuw veroordeeld tot levenslang voor moord jv

27 maart 2019

13u56

Bron: ap 0 De twee Berlijnse straatracers Hamdi H. en Marvin N. zijn opnieuw tot levenslang veroordeeld voor moord. Hun fatale wedstrijd op de Kurfürstendamm in 2016 eindigde met de dood van een derde bestuurder. In beroep oordeelde de rechter dat de beschuldigden recht hadden op een nieuw proces. Maar het verdict wijzigde niet.

De twee (toen 26 en 24) raasden in februari 2016 over de drukke Berlijnse boulevard met snelheden tot 170 km/uur. Hamdi H. raakte de Jeep van een 69-jarige bestuurder, die niets met de criminele race te maken had. De man overleefde de klap niet.

Een jaar later, in 2017, werden de straatracers veroordeeld voor moord, een gerechtelijke primeur in Duitsland. Maar een federale rechter in beroep oordeelde vervolgens dat de misdaad niet kon gekwalificeerd worden als moord en beval een nieuw proces.

Het gerechtshof van de stadstaat Berlijn handhaafde gisteren toch de oorspronkelijke veroordeling voor moord en ook de levenslange celstraf. Het hof oordeelde dat de beschuldigden goed genoeg wisten dat hun race levens kon kosten en dat hun daden getuigden van verregaande nalatigheid.