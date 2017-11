Straatrace tussen vader en zoon eindigt in drama: Porsche knalt op Fleur (19), die sterft Doodrijder (54) heeft nooit spijt betuigd Bonne Kerstens

Verdachten Walter van W. en zijn zoon Casper van W. in de rechtbank van Lelystad. Walter van W. (54) heeft vandaag in de rechtbank in het Nederlandse Lelystad vier jaar cel gekregen voor het doodrijden van de 19-jarige Fleur Balkestein uit Hilversum. De rechter acht bewezen dat hij samen met zijn zoon een straatrace hield toen Walter haar aanreed.

Zoon Casper (33) van W. kreeg 100 uur werkstraf. De man heeft volgens de rechter bijgedragen aan het 'verwerpelijke' rijgedrag van zijn vader.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een straf van vijf jaar voor de vader, drie jaar voor de zoon en een rijontzegging van vijf jaar voor allebei. De twee waren vandaag niet bij de uitspraak aanwezig. Walter van W. uit Loosdrecht (provincie Noord-Holland) krijgt naast de celstraf een rijontzegging van vijf jaar. Zijn zoon mag een jaar lang niet rijden. Walter van W. moet daarnaast een schadevergoeding betalen van 6.400 euro.

De mannen reden in de avond van 16 maart 2016 met een duizelingwekkende snelheid achter elkaar aan over de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht. Halverwege de dijk is Walter in volle vaart met zijn Porsche 911 bovenop de Toyota Aygo van Fleur geknald. Ze kwam net uit een uitrit. De jonge vrouw werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze twee weken later overleed.

"Te veel gin in gin-tonic"

Op het politiebureau bleek dat vader meer dan twee keer zo veel had gedronken dan toegestaan. Twee weken geleden verklaarde hij voor de rechter dat de barvrouw in het café waar ze vandaan kwamen, te veel gin in zijn gin-tonic had gedaan. Door al het ijs en komkommer in het glas had hij de hoeveelheid alcohol onmogelijk kunnen proeven. De rechter vond dat geen geldig argument. Na het bezoek aan het café zijn vader en zoon uit eten gegaan, waarbij nog twee 'eenheden' rode wijn zijn gedronken.

De hoeveelheid alcohol had ik door de hoeveelheid ijs en komkommer in het glas onmogelijk kunnen proeven. Walter van W. (vijf keer eerder beboet voor rijden onder invloed)

Geen spijt betuigd

Zoon Casper is vandaag door de rechter deels verantwoordelijk bevonden voor de dood van kapster Fleur omdat hij wist dat zijn vader met te veel drank achter het stuur kroop. Hij is wel vrijgesproken van dood door schuld. Daarbij acht de rechter het aangetoond dat de twee mannen een race hielden op de uiterst smalle Nieuw-Loosdrechtsedijk, waarmee ze het risico namen dat ze iemand konden doden. Bovendien is Walter van W. vijf keer eerder beboet voor het rijden onder invloed en heeft hij geen spijt betuigd. Dat neemt de rechter hem zeer kwalijk.

Raket

Vijftien getuigen hebben tijdens het onderzoek aangegeven dat ze de Porsche 911 van Walter en de Mini-Cooper van Casper met een rotvaart over de dijk zagen scheuren. "Het leek wel een raket", aldus een van de getuigen. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut, dat op verzoek van het OM onderzoek deed naar de toedracht, reed Walter zo'n vijftig meter voor de plek van het ongeluk met een snelheid van ongeveer 160 kilometer per uur. Op de dijk is een snelheid van 50 km per uur toegestaan. De Porsche zou zich uiteindelijk met een snelheid van 110 km per uur in de kleine Toyota hebben geboord.

Vader en zoon gaven aan dat de getuigen het verkeerd hebben gezien en dat er sprake is van een hetze tegen de twee. Door het geluid van de Porsche lijkt het volgens Walter van W. alsof er met hoge snelheid wordt gereden, terwijl dat niet zo is. De rechter heeft de verklaringen van de getuigen echter gegrond verklaard.

De twee hebben steeds alle beschuldigingen ontkend, behalve het feit dat ze te hard reden. Ook ontkennen ze dat de twee wagens vlak achter elkaar reden. De familie van W. is bekend in Loosdrecht. Walter is eigenaar van een groot kledingbedrijf en zoon Casper werkt als piloot voor Transavia. Casper zei tijdens de eerdere zitting dat een veroordeling rampzalige gevolgen heeft voor zijn carrière.

ANP Bloemen en kaarsjes op de plek langs de Nieuw-Loosdrechtsedijk waar de 19-jarige Fleur werd doodgereden.