Straatgeweld ontspoort in de VS: wat betekent dit voor de kansen van Trump en Biden? En dreigt er écht een burgeroorlog? Greet De Keyser legt uit

Karen Van Eyken

01 september 2020

Na de dood van George Floyd is de rust eigenlijk nooit weergekeerd in sommige Amerikaanse steden. Terwijl de confrontaties zich maandenlang afspeelden tussen de demonstranten en de politie, staan de afgelopen dagen links en rechts lijnrecht tegenover mekaar op straat. Met gebalde vuisten. En soms zelfs mét getrokken wapens. Ook president Donald Trump en presidentskandidaat Joe Biden schieten verbaal met scherp op elkaar. Verzoening lijkt ver weg. Hoe gaat dit eindigen? En wat betekent dit voor de kansen van Trump en Biden? Greet De Keyser, correspondente van VTM Nieuws in Washington, licht toe.