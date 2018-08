Straat van Hormuz is achilleshiel van Donald Trump Karen Van Eyken

01 augustus 2018

07u40

Bron: Die Welt, The Washington Post, CNBC 0 De Amerikaanse president en de Iraanse leiders uitten de voorbije dagen wederzijds bedreigingen. Na de recente escalatie heeft Trump aangegeven een gesprek "zonder voorwaarden' aan te gaan met Iran. Die 'onverwachte' toenadering tot het land van de ayatollahs heeft een reden: de Straat van Hormuz.

De zin die de hele wereld verraste viel na 28 minuten tijdens een gezamenlijke persconferentie van de Amerikaanse president en premier Conte van Italië. Eigenlijk zouden de leiders met de pers over de relatie tussen beide landen spreken. Maar na 28 minuten sneed Trump plots een heel ander thema aan: Iran.

De Amerikaanse president is naar eigen zeggen bereid tot een ontmoeting zonder voorwaarden met de Iraanse president Hassan Rohani. “Ik zal zeker een ontmoeting met Iran hebben als zij dat willen”, zei hij.

Ik zal zeker een ontmoeting met Iran hebben als zij dat willen Donald Trump

Hij voegde daaraan toe dat een zinvol nucleair akkoord met Iran “goed voor hen, goed voor ons en goed voor de wereld” zou zijn. In mei trokken de Verenigde Staten zich eenzijdig terug uit een dergelijk akkoord met Iran en kondigden nieuwe sancties tegen het land aan.

De afgelopen weken haalden beide leiders nog fors uit naar elkaar in weinig diplomatieke bewoordingen. De Iraanse president dreigde daarop met een blokkade van de olie-exportroutes aan de Perzische Golf. En plots sprak Trump verzoenende taal. Vanwaar die ommekeer?

Enter de Straat van Hormuz.

Dat is een zeestraat tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten en is een belangrijke scheepvaartroute voor aardolie. De straat verbindt de Perzische Golf met de Golf van Oman.

Binnenlandse politiek

Voor de Amerikaanse president draait het niet alleen om het beleid in het Midden-Oosten, maar evenzeer om de binnenlandse politiek. De dreiging van Teheran om de Straat van Hormuz te blokkeren, zou Trump hard kunnen treffen.

Elke tanker die een haven in Koeweit, Qatar, Bahrein of Irak aandoet, moet daar doorheen varen. Dit geldt ook voor een groot deel van het Saoedi-Arabische en Iraanse scheepvaartverkeer. Een vijfde van de olie die in de wereld wordt verhandeld, passeert via die zeestraat. Als Iraanse oorlogsschepen op die plek mijnen in het water leggen, zou dat een serieuze aderlating betekenen voor de wereldwijde handel in aardolie.

Tussentijdse verkiezingen

Als gevolg hiervan zouden de olieprijzen stijgen - en daarmee ook de benzineprijzen. Dat zou een somber vooruitzicht zijn voor de Republikeinen: in het najaar zijn er Congresverkiezingen in de VS en dan wil je geen malcontente burgers die meer geld moeten uitgeven aan een tankbeurt.

Ook tijdens het conflict met Noord-Korea volgde Trump een gelijkaardige strategie. Eerst spotten en dreigen, om dan vanuit het niets gesprekken aan te bieden - zonder voorwaarden.

Al somde VS-buitenlandminister Mike Pompeo na Trumps optreden evenwel een reeks eisen op waar Iran aan moet voldoen voor het tot gesprekken zou komen. De regering in Teheran moet zich ertoe verbinden “fundamentele” veranderingen door te willen voeren. Het gaat om de manier waarop ze haar eigen volk behandelt, en stoppen met haar “boosaardige” gedrag in het Midden-Oosten.

Teheran reageert eerder sceptisch. De Iraanse regering is enkel bereid om een top te organiseren met Trump als de Verenigde Staten hun uitstap uit het nucleair akkoord van 2015 en de sancties tegen Iran zouden herzien.

“Terug naar de atoomdeal, een einde aan de vijandigheden en respect voor het Iraanse volk (...) en dan kunnen we de weg vrijmaken om uit het huidige dilemma te geraken”, gaf Hamid Aboutalebi, woordvoerder van president Rohani, te kennen op Twitter. Het is dus vooralsnog koffiedik kijken of het tot een ontmoeting komt.

