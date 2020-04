Exclusief voor abonnees

Straaljagers zijn een geschenk van Trump, maar niet iedereen is blij: “Dit is een gezondheidscrisis, geen militaire crisis”

Michael Persson

29 april 2020

12u51

Bron: De Volkskrant

Op de grond wordt gejuicht en gemopperd. Trump gooit er twee stuntteams tegenaan om de coronastrijders een hart onder de riem te steken. Het is een schitterend gebaar maar toch: het is ook “bullshit”. Straaljagers laten overvliegen terwijl hij de mensen beneden wekenlang in de kou heeft laten staan.