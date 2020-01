Straaljagerpiloot valt flauw op 5 kilometer hoogte, miljoenen dollars schade Redactie

04 januari 2020

11u32

Een Amerikaanse straaljagerpiloot in opleiding heeft een behoorlijk prijzige trainingsvlucht achter de rug. De leerling raakte op ruim 5 kilometer hoogte buiten bewustzijn en veroorzaakte voor miljoenen euro's aan schade aan een F-15C straaljager.

Volgens het Amerikaanse maandblad Popular Science gebeurde het voorval in maart vorig jaar. De student en een instructeur oefenden, beiden in een eigen jet, een aantal basismanoeuvres in een militair gebied boven Oregon, toen het rond het middaguur plotseling misging. De leerling-vlieger maakte een scherpe bocht en kreeg onverwachts veel G-krachten te verduren.

De student viel flauw op zo‘n 18.000 voet (ongeveer 5,4 kilometer) hoogte omdat het bloed wegtrok uit zijn hoofd. Na ongeveer elf seconden kwam de piloot in spe weer bij. De leerling wist net op tijd de controle over de straaljager te herpakken en het toestel uit de spin te trekken.

Miljoenenschade

Volgens de luchtmacht was dit de juiste manier om uit de problemen te raken, maar was de straaljager niet berekend op deze G-krachten. De vleugels van het toestel raakten beschadigd en ook de staart en romp moesten worden gerepareerd.

Uiteindelijk konden zowel de leerling als de instructeur veilig landen. De schade is naar schatting ongeveer 2,5 miljoen dollar, het toestel is nog altijd niet opgeknapt. Een nieuw F-15C-model kost bijna 30 miljoen dollar.

Het gebeurt overigens wel vaker dat straaljagerpiloten kort buiten bewustzijn raken tijdens een vlucht. Ze worden hier speciaal op getraind met behulp van een zogenoemd G-pak, maar toch gaat het nog wel eens mis. Volgens het Amerikaanse maandblad kwam het in het afgelopen jaar twaalf keer voor. Alleen in Oregon zorgde het voor schade.