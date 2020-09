Straaljager knalt door geluidsmuur boven Parijs: paniek bij inwoners en op Roland Garros HAA

30 september 2020

12u49

Bron: Twitter, Belga 2 Parijs is vanmiddag opgeschrikt door een luide knal, die ook op Roland Garros te horen was. Intussen is bekend dat de dreun afkomstig was van een straaljager die door de geluidsmuur knalde.

Het geluid leidde tot veel reacties en vragen op sociale media. “Er is geen explosie”, meldde de Parijse politie inmiddels op Twitter. De luide knal werd veroorzaakt door een gevechtsvliegtuig dat door de geluidsmuur is gevlogen.

Volgens het Franse ministerie van Defensie had het toestel toestemming gekregen voor het manoeuvre.

Getuigen maakten melding van gebouwen die schudden als gevolg van de knal. De dreun was ook te horen op Roland Garros. Eurosport kon vastleggen hoe het lawaai de tennismatch tussen Stan Wawrinka en Dominik Koepfer even verstoorde, net toen die laatste wilde opslaan. Op de beelden is te zien hoe de Duitser erg schrikt en toch even uit zijn lood is geslagen.

De politie roept via Twitter ongeruste inwoners op om de hulpdiensten niet langer te bellen nu de oorzaak van de knal bekend is.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! Préfecture de Police(@ prefpolice) link