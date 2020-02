Stortregens doven grote bosbrand in Australië, maar leiden wel tot zware overstromingen kv jv

09 februari 2020

06u32

Bron: Reuters, belga 6 Stortregens in het oosten van Australië hebben een grote bosbrand gedoofd die 74 dagen geleden was ontstaan. De abnormaal hevige regenval is meer dan welkom, maar zorgt wel voor overstromingen.

Rond 20 uur gisteravond was de zogenoemde Currowan-brand officieel gedoofd, na maar liefst 74 dagen, zegt de brandweer van de staat New South Wales (NSW). Bij de brand ging 500.000 hectare in vlammen op en ze vernielde ook 312 huizen ten zuiden van Sydney.

Maar na een dramatisch bosbrandseizoen, volgt nu dus abnormaal veel regen, zegt de Australische meteorologische dienst, dat meermaals waarschuwde voor overstromingen. “Het is ongewoon dat zoveel neerslag valt, tot enkele honderden millimeters regen in enkele opeenvolgende dagen”, zei meteoroloog Jane Goulding aan de Australische openbare omroep ABC.

In amper vijf uur tijd telde de meteorologische dienst zondag 70 tot 110 millimeter neerslag op een tiental plaatsen in de omgeving van Sydney. De laatste keer dat er zoveel neerslag viel, was in 1998. In sommige delen van de stad is er in drie dagen tijd bijna evenveel regen gevallen als normaal gezien gedurende een half jaar. De regen was echter welkom nadat de staat met 2019 het droogste jaar sinds de metingen kende, met maar liefst 55 procent minder regen dan normaal. Het Bureau voor Meteorologie van New South Wales waarschuwt voor hevige “regenval en levensbedreigende overstromingen” en kusterosie.

Ook in de staat Queensland waarschuwen weerkundigen vandaag voor overstromingen na de hevige regenval van vannacht.

De stad Sydney legde recent beperkingen op voor het watergebruik. Gehoopt wordt dat de stortregens de waterreservoirs zullen aanvullen. In het binnenland zijn landbouwers tevreden met de regen. Vele regio’s op het platteland in NSW kampen al jaren met droogte.

Maar de regen zorgt dus ook voor overstromingen in NSW en buurstaat Queensland, met bijna 300 millimeter regen die er viel de voorbije dagen. Verschillende inzittenden van auto’s moesten al geëvacueerd worden toen ze vast kwamen te zitten in wassend water. Het treinverkeer raakte verstoord, en in sommige wijken van Sydney was er vandaag geen stroom. Meer dan 80.000 inwoners zouden getroffen zijn.

Australië werd de voorbije maanden geteisterd door verwoestende bosbranden die miljoenen hectaren in de as legden. De voorbije weken kreeg het land daar nog eens een mix van stortbuien, hagelstormen, rukwinden en warme, droge lucht bovenop.

In West-Australië woeden nog zo’n twaalf bosbranden en voor verscheidene districten blijft het brandgevaar erg hoog. In sommige districten kan de temperatuur vandaag oplopen tot maar liefst 42 graden Celsius.



Het noordelijke deel van de staat heeft vandaag af te rekenen met de naweeën van de tropische cycloon Damien, die gisterennamiddag het vasteland bereikte en gepaard ging met windvlagen tot 200 kilometer per uur. De cycloon zal later op de dag naar verwachting afzwakken naarmate hij zich verder landinwaarts beweegt.