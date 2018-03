Stormy Daniels wil Trump en zijn advocaat op de getuigenbank kv

Bron: Belga 0 Pornoactrice Stephanie Clifford die een affaire zou hebben gehad met Donald Trump, wil de Amerikaanse president en zijn persoonlijke advocaat Michael Cohen voor de rechter laten getuigen. Dat heeft de advocaat van de actrice, beter bekend als Stormy Daniels, vandaag laten weten.

Clifford sloot met Cohen een vertrouwelijksovereenkomst over de zaak en kreeg daarvoor een flinke som geld.

De actrice betwist nu de rechtsgeldigheid van de overeenkomst, die elf dagen voor de presidentsverkiezingen van 2016 werd afgesloten. Volgens advocaat Michael Avenatti is het akkoord niet geldig omdat Trump het document nooit zelf heeft ondertekend. Hij diende dinsdag bij de rechtbank van Los Angeles een verzoek in.

De raadsman wil dat de rechter Donald Trump en Michael Cohen gedurende maximaal twee uur als getuigen hoort, om uit te maken of Trump wel of niet op de hoogte was van het akkoord en of hij er voorstander van was. Stormy Daniels kreeg in ruil voor haar stilzwijgen 130.000 dollar uitgekeerd. Cohen beweert dat het geld van hem persoonlijk kwam en zonder medeweten van Trump betaald werd.

Op 30 april is er een zitting gepland.