Stormy Daniels opgepakt in stripclub: "Hebben die undercoveragenten niks belangrijkers te doen?"

12 juli 2018

20u10

Pornoactrice Stormy Daniels, die zegt in het verleden een affaire te hebben gehad met de Amerikaanse president Donald Trump, is in Ohio korte tijd gearresteerd geweest. Ze werd ervan verdacht drie undercoveragenten te hebben aangeraakt tijdens een optreden in een stripclub, meldt de politie.

Na betaling van een borgsom van 6000 dollar (ruim 5.000 euro) mocht Daniels, die eigenlijk Stephanie Clifford heet, het politiebureau verlaten.

Kort daarna maakte haar advocaat Michael Avenatti bekend dat alle aanklachten tegen zijn cliënte zijn ingetrokken. De advocaat bedankte de openbaar aanklager voor zijn professionalisme.

Avenatti reageerde eerder vol ongeloof op de arrestatie en schreef op Twitter dat zijn cliënte zich op het podium liet aanraken "op een niet seksuele manier''. Hij vroeg zich af of de politie niets belangrijkers te doen heeft dan het organiseren van dergelijke undercoveroperaties. Ook noemde hij de aanhouding van Daniels "politiek gemotiveerd".

De politie zegt dat de aanhouding van Daniels samenhing met een onderzoek naar mensensmokkel, prostitutie en andere strafbare praktijken in dergelijke clubs. Ook werden twee andere vrouwen opgepakt in de stripclub Sirens. Medewerksters van stripclubs die geheel of gedeeltelijk naakt zijn mogen in Ohio geen klanten aanraken.

Daniels, die rondreist met een show door de VS, beweert seks te hebben gehad met Trump in 2006 na een golftoernooi. Huidig First Lady Melania was toen in verwachting van Barron. De president ontkent dat. Daniels heeft Trump en zijn advocaat Michael Cohen aangeklaagd. Ze beschuldigt Trump van laster. Ook vecht ze de rechtsgeldigheid aan van een geheimhoudingsverklaring over haar affaire met Trump.

In mei werd Daniels geïnterviewd door CBS in "60 minutes". Dat interview werd door meer dan 22 miljoen mensen bekeken. Nog in mei verwees de ethische waakhond van de Amerikaanse regering de vermeende betaling van zwijggeld door naar het ministerie van Justitie voor verder onderzoek.

Just rcvd word that my client @StormyDaniels was arrested in Columbus Ohio whole performing the same act she has performed across the nation at nearly a hundred strip clubs. This was a setup & politically motivated. It reeks of desperation. We will fight all bogus charges. #Basta Michael Avenatti(@ MichaelAvenatti) link

I am pleased to report that the charges against my client @stormydaniels have been dismissed in their entirety (below motion was just granted). I want to thank Joe Gibson & his colleagues at the prosecutors ofc for their professionalism starting with our first call early this am. pic.twitter.com/xHPSWsyqM2 Michael Avenatti(@ MichaelAvenatti) link

She was arrested for allegedly allowing a customer to touch her while on stage in a non sexual manner! Are you kidding me? They are devoting law enforcement resources to sting operations for this? There has to be higher priorities!!! #SetUp #Basta Michael Avenatti(@ MichaelAvenatti) link