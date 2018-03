Stormy Daniels mag Trump niet laten getuigen kv

29 maart 2018

23u02

Bron: Belga 0 Pornoactrice Stormy Daniels - echte naam Stephanie Clifford - mag de Amerikaanse president Donald Trump niet laten getuigen over haar vermeende affaire met hem. Dat heeft een federale rechter in Los Angeles vandaag beslist.

Clifford had eerder al een klacht ingediend bij de federale rechtbank van Los Angeles. Daarin vraagt ze dat de vertrouwelijkheidsovereenkomst die ze enkele dagen voor de presidentsverkiezingen van 2016 met Trump had gesloten, nietig wordt verklaard. Volgens haar advocaat is het document niet rechtsgeldig omdat Trump het zelf nooit ondertekend heeft.



Dinsdag klopte ze dan bij dezelfde rechtbank aan om Trump en zijn advocaat Michael Cohen voor de rechter te laten getuigen over de zaak. Ze wilde van Trump weten of hij van de vertrouwelijkheidsovereenkomst wist, en of hij er zelf om had gevraagd. Maar de rechter antwoordt nu negatief op die vraag. Een getuigenis van de president is "voorbarig", omdat Trump en zijn advocaat nog niet eens hebben geantwoord op de eerste klacht van de actrice, oordeelt hij.

Een getuigenis van de president zou 'voorbarig' zijn, oordeelt de rechter

Zwijggeld

Cliffords advocaat Michael Avenatti heeft al laten weten dat hij de vraag opnieuw zal stellen eens Trump en zijn advocaat een antwoord hebben overgemaakt op de eerste klacht.

Trump en Clifford hadden jaren geleden een affaire, beweert de actrice, maar net voor de presidentsverkiezingen van 2016 kreeg ze 130.000 dollar aan zwijggeld om de verhouding stil te houden. Trumps advocaat beweert dat dat geld van hem persoonlijk kwam, en dat het zonder medeweten van de president werd betaald. Trump ontkent de hele zaak.