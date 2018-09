Stormy Daniels kondigt explosief boek over Trump aan IB

13 september 2018

04u00

Bron: Politico, CNN 0 Stormy Daniels, de pornoactrice die beweert een seksuele ontmoeting met Donald Trump te hebben gehad, heeft aangekondigd dat ze een boek aan het schrijven is waarin ze alles wat ze over Trump weet, zal onthullen. Het boek, getiteld 'Full Disclosure' zal op 2 oktober in de winkels liggen. Dat zei Daniels in het tv-programma ‘The View’, meldt Politico.

Het boek zal ingaan op de korte affaire die Daniels met Trump had. Daaronder valt de veelbesproken gedeelde nacht in een hotelkamer in 2006 na een golftoernooi voor beroemdheden aan Lake Tahoe. Op dat moment was Trumps vrouw Melania aan het bevallen van hun zoon Barron.

Daniels vertelde in het programma dat ze al tien jaar aan haar memoires werkt en dat haar contacten met Donald Trump uitgebreid aan bod zullen komen in het boek. Het zal verder ook gaan over haar kindertijd, persoonlijke leven en haar carrière als pornoster. "Ik heb zo'n tien jaar aan het boek gewerkt en heb alles als het ware samengesmeed. Ik heb altijd nota's bijgehouden van mijn avonturen onderweg en in stripclubs en dergelijke. Het zal je verbazen!"

Daniels zal het boek opdragen aan haar dochter. "Ik heb het voor haar geschreven, maar ze mag het pas lezen als ze een zekere leeftijd bereikt heeft", aldus de pornoactrice.

"Schokkende informatie"

In een interview met presentator Twan Huys van de Nederlandse talkshow ‘RTL Late Night’ liet Daniels vorige week al doorschemeren dat ze nog meer opzienbarende informatie heeft over Trump. "Er is heel veel niet bekend, er komt dus meer aan. En het is schokkend", aldus Daniels, die toen mogelijk al op haar boek doelde.

De vrouw schatte bij RTL Late Night de kans fiftyfifty dat Trump aftreedt als ze de informatie naar buiten brengt. “Daar zou ik als president heel nerveus van worden. Ik ben gek op een goed gevecht en ik vind dat hij moet aftreden”, klonk het in het programma.

Laster

Stormy Daniels, wier echte naam Stephanie Clifford is, sloot vlak voor de presidentsverkiezing van 2016 een deal met Trumps ex-advocaat Michael Cohen: hij betaalde haar 130.000 dollar in ruil voor haar stilzwijgen over de kortstondige affaire. Toch trad Daniels met haar verhaal naar buiten, waarop Cohen namens Trump een schadevergoeding van maar liefst twintig miljoen dollar van de vrouw eiste. De pornoactrice heeft intussen zowel Trump als Cohen aangeklaagd wegens laster.

