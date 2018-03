Stormy Daniels: “Ik werd op een parkeerplaats bedreigd en moest Trump met rust laten” 'Het zou vreselijk zijn als er iets met de moeder van je mooie dochtertje zou gebeuren' IB

26 maart 2018

01u19

Bron: Reuters, CBS, The Guardian 1 In het veelbesproken interview dat porno-actrice Stormy Daniels, echte naam Stephanie Clifford, deze nacht gaf in het programma ’60 minutes’ zegt ze dat ze in 2011 op een parkeerplaats bedreigd werd toen ze met haar babydochtertje naar de fitness ging. De vrouw werd door een onbekende man gemaand “Trump met rust te laten” en niet over hun relatie te praten.

“Een man kwam naar me toegelopen en zei : “Laat Trump met rust. Vergeet het hele verhaal”, zegt Daniels. “Vervolgens boog hij zich over mijn babydochtertje en zei ‘dat is een mooi klein meisje. Het zou zo jammer zijn als er iets met haar moeder zou gebeuren’, vertelt de vrouw. “En toen was hij weg.”

Het incident vond plaats kort nadat de vrouw besloten had om tegen betaling van 15.000 dollar te praten met roddelblad In Touch Weekly. Uit angst deed Daniels geen aangifte van de bedreiging. "Ik herinner me dat ik daarna naar fitness ging. Mijn handen trilden zo dat ik bang was dat ik mijn dochtertje zou laten vallen."

Daniels deed de uitspraken deze nacht tijdens een interview met Anderson Cooper in het programma '60 Minutes', exclusief te zien op de Amerikaanse zender CBS. Het is de eerste keer dat de pornoster over de affaire die ze met Trump had, praat. Waarom ze dat ondanks alle bedreigingen toch doet? "Het is heel belangrijk voor me om mezelf te verdedigen. Ik accepteer niet dat ik leugenaar wordt genoemd, of dat mensen denken dat ik dit voor het geld gedaan heb, dat ik een opportunist ben."

"Geen slachtoffer"

Clifford laat in het interview weten dat ze welgeteld één keer onbeschermde seks heeft gehad met Trump, in juli 2006 na een golftoernooi voor beroemdheden aan Lake Tahoe. Zij was toen 26, Trump 60. Nadien probeerde Trump volgens de vrouw haar te verleiden door haar een verschijning te bieden in ‘Celebrity Apprentice’, de reality-show die hij toen presenteerde. Daar kwam echter niets van terecht en de twee ontmoetten elkaar nog maar een keer zonder seksueel contact te hebben. De vrouw benadrukt dat de seks met wederzijdse instemming plaatsvond. "Dit is geen MeToo. Ik was geen slachtoffer, ik heb nooit gezegd dat ik een slachtoffer was."

Trumps advocaat Michael Cohen sloot vlak voor de presidentsverkiezing van 2016 een overeenkomst met Daniels: hij betaalde haar 130.000 dollar in ruil voor haar stilzwijgen over de kortstondige affaire. Daniels zegt nu in het interview dat ze het ‘wurgcontract’ daags voor de verkiezingen tekende “omdat ik bang was voor de veiligheid van mijn familie.” Hoewel andere media de vrouw flinke geldbedragen zouden hebben geboden om haar verhaal te mogen optekenen, ging ze daar niet op in. "Ik heb meermaals een grote som geld afgewezen omdat ik geen zin had in alle labels die ik nu opgepakt heb gekregen. Ik wilde mijn legitieme en legale carrière waar ik hard voor heb gewerkt, niet schaden. En het belangrijkste, ik wilde niet dat mijn familie blootgesteld zou worden aan alles waar ze nu mee te maken hebben."

Intimidatie

Toen de Wall Street Journal in januari van dit jaar het bestaan van het contract aan het licht bracht, stemde de vrouw er mee in om een nieuw document te tekenen, waarin ze ontkent dat ze ooit een affaire met Trump zou hebben gehad. Een leugen, zegt ze nu. Waarom tekende ze dan toch? “Omdat ze deden alsof ik geen keuze had.”

Interviewer Cooper: “Hielden ze dan een pistool tegen je hoofd?”

“Geen fysiek geweld nee”, zegt Daniels. “Ik voelde me geïntimideerd en… eerlijk, gepest. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus tekende ik het.”

Vervolgens vraagt Cooper of ze bang was voor de juridische gevolgen als ze niet zou tekenen. “Dat is correct. De exacte frase die ze gebruikten was: ‘ze kunnen je leven op heel veel verschillende manieren tot een hel maken.’” Wanneer haar gevraagd wordt wie de ‘ze’ dan zijn, weet Daniels het niet. “Ik weet niet zeker wie ze waren. Ik geloof Michael Cohen.”

Wanneer Cooper vraagt waarom de kijker haar zou moeten geloven, zegt ze het volgende. “Omdat ik geen reden heb om te liegen. Ik stel mezelf hier open op en kwetsbaar voor mogelijk gevaar en zeker een heleboel sh**.”

"Boeventactiek"

De bewering dat iemand Daniels met geweld bedreigd heeft om haar schrik aan te jagen om hun seksuele relatie publiek te maken, brengt het dispuut tussen de pornoster en de president naar een heel ander niveau. Tot nu toe ging het vooral over de bewering van Clifford dat er een seksuele relatie had plaatsgevonden – wat Trump altijd ontkend heeft – en over de vraag of de non-disclosure agreement die Clifford enkele dagen voor de verkiezingen tekende – en die betaald zou zijn door Trumps advocaat Cohen achter Trumps rug om - wel of niet bindend was.

Daniels' advocaat Michael Avenatti zegt dat de bedreigingen aan het adres van Daniels intimiderend zijn. Het juridische team van Trump liet eerder deze maand weten 20 miljoen dollar schadevergoeding van Daniels te eisen en 1 miljoen dollar extra voor het schenden van het zwijgcontract. “Je bedreigt iemand met een rechtszaak van 20 miljoen dollar, dat is gewoon crimineel, een boeventactiek. Het is niets anders dan wat er in die parkeerplaats in Los Angeles gebeurde.”