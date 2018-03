Stormy Daniels: “Ik werd op een parkeerplaats bedreigd en moest Trump met rust laten” 'Het zou vreselijk zijn als er iets met de moeder van je mooie dochtertje zou gebeuren' IB

26 maart 2018

01u19

Bron: Reuters 0 In het veelbesproken interview dat porno-actrice Stormy Daniels, echte naam Stephanie Clifford, deze nacht gaf in het programma ’60 minutes’ zegt ze dat ze in 2011 op een parkeerplaats bedreigd werd toen ze met haar babydochtertje naar de fitness ging. De vrouw werd door een onbekende man gemaand “Trump met rust te laten” en niet over hun relatie te praten.

“Een man kwam naar me toegelopen en zei : “Laat Trump met rust. Vergeet het hele verhaal”, zegt Clifford. “Vervolgens boog hij zich over mijn babydochtertje en zei ‘dat is een mooi klein meisje. Het zou zo jammer zijn als er iets met haar moeder zou gebeuren’, vertelt de vrouw. “En toen was hij weg.”

Clifford deed de uitspraken deze nacht tijdens een interview met Anderson Cooper in het programma 60 minutes, exclusief te zien op de Amerikaanse zender CBS. Het is de eerste keer dat de pornoster over de relatie die ze met Trump had, praat.

Stephanie Clifford zegt dat ze in 2006 een affaire met Trump had, wat de president ontkent. Trumps advocaat Michael Cohen sloot voor de presidentsverkiezing van 2016 een overeenkomst met Clifford: hij betaalde haar 130.000 dollar in ruil voor haar stilzwijgen. Clifford voert nu aan dat deze overeenkomst niet geldig is omdat Trump zelf ze niet ondertekende. Ze trok naar een rechtbank in Californië.

Later meer.