Stormweer zet 140.000 Franse gezinnen zonder stroom

20 december 2019

09u42

Bron: Belga 0 In Frankrijk zitten deze ochtend zowat 140.000 gezinnen zonder stroom. Oorzaak is de harde wind, zo deelde stroomnetbeheerder Enedis mee, waardoor bomen en takken op de elektriciteitskabels vallen en de stroom kan uitvallen.

De meeste hinder is er in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, in het oosten van Frankrijk. Het meteorologisch instituut Météo France had vanochtend in 23 departementen code oranje uitgevaardigd voor stormwind, regen en mogelijke overstromingen bij de doortocht van storm Elsa.