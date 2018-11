Stormweer op Tenerife: hoge golven verwoesten gebouwen TTR

18 november 2018

Bron: ANP 16 Hoge golven hebben enkele balkons van een vakantiecomplex op Tenerife weggeslagen. Volgens de burgemeester Álvaro Dávila van Tacoronte zijn er door het noodweer geen doden of gewonden gevallen, zo meldt de website ABC.es. De meeste appartementen van het getroffen Marisol-gebouw in Mesa del Mar worden hoofdzakelijk 's zomers gebruikt.

In totaal zijn op Tenerife zo'n zestig appartementen beschadigd, circa veertig mensen moesten zaterdag hun huis in de regio tijdelijk verlaten.



In het zuiden van het vakantie-eiland sloegen de golven door het raam van het restaurant van een hotel waar verschillende mensen aan het eten waren. De restaurantbezoekers kwamen met de schrik vrij.

