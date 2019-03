Stormweer blaast man de lucht in Rob Van Herck

28 maart 2019

15u41 0

Op bewakingsbeelden uit Turkije is te zien hoe een man de lucht in wordt geblazen wanneer hij een paraplu probeert te redden in stormweer. Het Turkse persagentschap DHA zegt dat het hallucinante tafereel zich afspeelde tijdens een tien minuten durende tornado in het dorpje Kadirli in het zuiden van Turkije. “Ik probeerde de paraplu te redden door er op te stappen, maar plots vloog die de lucht in”, getuigt de man. Na ongeveer drie meter sprong de man naar beneden. Hij raakte niet gewond.