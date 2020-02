Stormloop op voedsel- en geldbedeling aan vluchtelingen in Niger: minstens 20 doden kv

17 februari 2020

17u25

Bron: Belga 0 Zo'n 20 personen zijn vandaag omgekomen en een tiental anderen raakten gewond bij een stormloop die ontstond op de bedeling van levensmiddelen en geld aan vluchtelingen en ontheemden in Diffa, Niger. Dat hebben medische en humanitaire bronnen aan AFP gemeld.

"Bij de voorlopige balans van 20 doden gaat het vooral om vrouwen en kinderen", aldus iemand van de medische staf. De hulp was afkomstig van Babagana Umara Zulum, de gouverneur van de nabijgelegen Nigeriaanse provincie Borno. In de vluchtelingenkampen verblijven mensen die op de vlucht zijn voor de jihadistische terroristen van Boko Haram die in Nigeria en Niger rondzwerven.

"Bij de bedeling ging het om voedsel en een geldbedrag van omgerekend 15 euro. Zo'n duizend mensen stonden aan te schuiven", vertelde een inwoner aan AFP. "Ook inwoners van Diffa zelf waren op de rijen wachtenden afgekomen, omdat ze graag wat van de hulp hadden meegenomen.”



In de omgeving van Diffa verblijven momenteel zo'n 300.000 vluchtelingen en ontheemden uit de omgeving.