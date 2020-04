Stormloop in Verenigd Koninkrijk om coronatest te pakken te krijgen: alle 5.000 testkits weg in twee minuten SVM

24 april 2020

16u59

Bron: Belga 0 Britten die zich op een nieuwe overheidssite wilden aanmelden om getest te worden op het coronavirus moesten er vandaag snel bij zijn. Al na twee minuten waren alle vijfduizend beschikbare testkits besteld.



De website is volgens de BBC bedoeld voor mensen met cruciale beroepen en hun gezinnen. Zij kunnen zich aanmelden als iemand in hun huishouden symptomen heeft die wijzen op een besmetting met het coronavirus.

Mensen kunnen via de site een testkit aanvragen of een afspraak maken om bij een drive-in getest te worden. Daar hebben zich 15.000 mensen voor aangemeld. Volgens de Britse omroep moest de website vanwege de enorme vraag na twee uur al sluiten.

De stormloop op de site laat zien dat de vraag naar testen groot is. De Britse regering ligt al langer onder vuur omdat volgens critici veel te weinig wordt getest. Er werd beloofd om daar werk van te maken.

“100.000 testen per dag”

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock wil voor het eind van de maand 100.000 coronatesten per dag laten uitvoeren, maar die doelstelling is nog lang niet gehaald. Uit de meest recente cijfers blijkt dat op 22 april minder dan 24.000 testen gedaan werden.

Het aantal doden door het coronavirus in de ziekenhuizen steeg vandaag in Groot-Brittannië met 684 tot een totaal van 19.506. Volgens het ministerie van Gezondheid hebben tot nu toe 143.464 mensen positief getest op het virus (+5.386).

