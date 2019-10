Storm van kritiek op uitspraken Seehofer na schietpartij Halle die “online games als inspiratie voor geweld ziet” ES

Na de antisemitische aanval bij een synagoge in het Duitse Halle, waarbij twee mensen omkwamen, is er kritiek gerezen aan het adres van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. Hij had verwezen naar computergames als een bron voor dit soort van geweld. "Veel van de daders of potentiële daders komen uit de sector van de games", zei Seehofer dit weekend op de Duitse openbare omroep ARD.

De commentaar wekte op ruime schaal afkeuring en ontzetting op sociale media. Op Twitter was de hashtag #Gamerszene zondag zelfs trending.

De extreem-rechtse dader van de aanval woensdag in Halle zond zijn actie live uit op de videosite Twitch. Volgens de autoriteiten had de man een schema uitgewerkt van de geplande aanval in een stijl gelijkaardig aan computergames.

“Sommige mensen zien simulaties als een inspiratie", zei Seehofer. Een argument voor de minister dat online games inspiratie kunnen vormen voor acties in de 'echte' wereld. "Daarom moeten we de gaming scene van naderbij bekijken", vond Seehofer.

Gebruikers van sociale media reageerden dat Seehofers uitlatingen de aandacht afleiden van het Duitse probleem met extreem-rechts en alle online gamers onder verdenking stellen.

Steunbetuiging aan de joodse gemeenschap

Vandaag kwamen in Berlijn duizenden mensen op straat om te protesteren tegen het oprukkende antisemitisme en extreem-rechtse geweld in Duitsland. Volgens de organisatoren daagden zo'n 13.000 mensen op, de politie hield het op 6.000 manifestanten. Ze hielden een minuut stilte en trokken van de Humboldt-universiteit naar de synagoge in de Oranienburger Strasse in het centrum van Berlijn. Ook in Halle zelf, waar de aanslag woensdag plaatsvond, kwamen een 2.000-tal mensen bijeen om hun steun te betuigen aan de joodse gemeenschap.