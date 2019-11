Storm, sneeuw, regen: onweer treft groot deel van Italië ADN en PVZ

17 november 2019

14u01

Bron: Belga 3 Een groot deel van Italië heeft af te rekenen met onweer. Er is sprake van stormweer, sneeuwval en aanhoudende regenval. In Venetië is er opnieuw hoogwater. De Dogenstad stroomde voor de derde maal in een week onder.

In Zuid-Tirol zorgt de sneeuw voor de nodige chaos. Zo is het dorp Martell door een lawine getroffen. De sneeuwmassa baande er zich een weg door de straten, zegt burgemeester Georg Altstätter. Niemand werd verrast door de lawine, maar huizen zijn beschadigd en de inwoners worden geëvacueerd. "De situatie is precair.”

Door de sneeuwval is de autosnelweg tussen Brixen (Bressanone) en Sterzing (Vipiteno) versperd, meldt de verkeerscentrale. In het grootste deel van Zuid-Tirol staat het lawinegevaar ingeschaald op niveau 4, meldt de regionale meteoroloog Dieter Peterlin via Twitter. De schaal kent vijf niveaus.

In het ruim 100 kilometer zuidelijker gelegen Venetië maakte de bevolking zich na de waterellende van de voorbije week opnieuw op voor hoogwater. Het wassende water bereikte zondag een peil van 1,5 meter boven de normale zeespiegel, meldde burgemeester Luigi Brugnaro. Zo kwam ongeveer 70 procent van de stad onder water te staan. Hij had op voorhand opgeroepen tot maximale voorzichtigheid en liet het San-Marcoplein afsluiten. De stad waarschuwde ook voor de forse wind.

Burgemeester Brugnaro deed ook een “grote oproep” aan klimaatwetenschappers om Venetië te helpen met de waterproblematiek: “kom naar hier”. Brugnaro wil een wereldcentrum voor klimaatstudies oprichten in de stad.

Hoofdstad Rome kreeg dan weer af te rekenen met een nachtelijke storm. Daarbij raakten vele bomen ontworteld. Voorts is er alarm geslagen in Toscane: rond Grosseto zijn daken van huizen gevlogen en mensen werden er met bootjes gered. Bovendien staat het waterpeil van de Arno onrustwekkend hoog in Firenze. In Budrio, nabij Bologna in Emilia-Romagna, dreigt een dijk het te begeven.