Storm koerst af op Nederlands migrantenschip: “Mensen zijn de wanhoop nabij” Redactie

07 januari 2019

19u49

Bron: AD.nl 0 Er moet uiterlijk woensdag een oplossing zijn gevonden voor het omstreden schip Sea-Watch 3, dat onder Nederlandse vlag vaart en ruim dertig migranten aan boord heeft. De situatie aan boord van het schip, dat al weken nergens mag aanmeren, is nijpend en er komt een stevige storm aan. Daarvoor waarschuwt reddingsorganisatie Sea Watch.

De boot ligt op dit moment enkele kilometers voor de kust van Malta. Daar mag het schip voorlopig blijven. “We moeten niet weg, maar we mogen ook niet aanmeren”, aldus een woordvoerder van reddingsorganisatie Sea-Watch.



Donderdag krijgt de boot met de storm te maken. “De plek is veilig, het schip is niet in gevaar. Maar er komen hoge golven, waar mensen weer ziek van gaan worden. Als ze overgeven, verliezen ze vocht, en ze krijgen al weinig vocht binnen. De mensen aan boord moeten onmiddellijk aan land gaan. Europa kan geen humanitaire crisis laten ontstaan, omdat de ministers er over migratie niet overeen komen.”

32 wanhopige migranten aan boord

De Sea-Watch 3 pikte eind vorig jaar 32 migranten op van een zinkend bootje bij de Libische kust. Volgens missieleider Philip Hanh gaat het onder meer om vier vrouwen en zes minderjarigen: een baby, twee jonge en drie iets oudere kinderen die zonder familie reizen. Het schip kan al weken nergens aanmeren. Onlangs deed Nederland nog een beroep op landen rond de Middellandse Zee om een haven te vinden.



Afgelopen vrijdag is nog vers eten en drinken aan het schip geleverd. “De situatie is op zich stabiel, maar hoe langer dit duurt en hoe groter de onzekerheid is, hoe meer de spanningen toenemen. Mensen zijn de wanhoop nabij”, zegt Sea-Watch.