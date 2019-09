Storm Humberto wint aan kracht, maar verwijdert zich van Bahama's en VS tvc

15 september 2019

19u35

Bron: Belga 0 De tropische storm Humberto heeft vandaag aan kracht gewonnen en zou zich in de loop van de avond tot een orkaan transformeren. Tegen die tijd zal de storm al ver verwijderd zijn van de kusten van de Bahama's en de VS. Dit heeft het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum (NHC) gemeld.

Om 17 uur Belgische tijd bevond Humberto zich op 290 km van Abaco dat twee weken geleden door de orkaan Dorian is verwoest, en 270 km van Cape Canaveral in Florida.

Het natuurgeweld bracht wind tot ongeveer 100 km per uur mee, maar dat zou gaan stijgen tot een maximum in de orde van 260 km per uur. "Tussen hier en en deze nacht" zou Humberto dan een orkaan worden. Op land zou de storm geen schade veroorzaken.

Morgen zou het natuurgeweld een bocht naar het noordoosten maken en zich nog verder van de kusten verwijderen.