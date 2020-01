Storm houdt lelijk huis in Spaanse vakantieplaats Calpe, Vlamingen getuigen: “In negen jaar nog nooit meegemaakt” LH

20 januari 2020

16u08

Bron: Eigen info, Reuters, Calp Digital 96 De storm Gloria heeft vandaag en gisteren lelijk huis gehouden in Spanje. In het hele land vielen al drie doden. Ook in de kustplaats Calpe, waar veel Vlamingen een tweede verblijf hebben, is de schade groot na de passage van een vloedgolf.

Así ha amanecido Calpe tras el paso de la borrasca Gloria



📹| Víctor Cazorla Ivars pic.twitter.com/U5Zsy1C3tc Radio 5(@ radio5_rne) link

Calpe is een van dé toeristische trekpleisters van de Costa Blanca, gelegen in het oosten van Spanje. Veel landgenoten hebben er een tweede verblijf. Net als in meer dan 100 andere steden en gemeenten in Spanje werden scholen vandaag gesloten door het noodweer, de bewoners van Calpe werd gevraagd om voorzichtig te zijn, zo schrijft de lokale nieuwssite Calp Digital. De zware materiële schade aan de dijk en commerciële gebouwen zal de komende dagen opgemeten worden. Burgemeester Ana Sala heeft bij de overheid gevraagd om het gebied tot “rampgebied” uit te roepen.

“Het stormweer begon gisterenavond en heeft vannacht lelijk huis gehouden. Op de dijk is alles kapot, terrassen zijn weggespoeld en winkels liggen vol met zand. Ook zijn alle muren van de dijk weggeblazen, overal liggen bomen omver en werden speeltuinen weggespoeld”, legt Martine Vanden Eede uit. Ze overwintert met haar partner Freddy Depaepe al negen jaar in Calpe. Hun appartement ligt op 500 meter van La Fossa-strand, waar de schade het grootst is. “Zoiets hebben we nog nooit meegemaakt. We hebben zelf water binnen gekregen in ons appartement, gelukkig zonder veel erg.” “Vannacht was er code rood afgeroepen. Normaal verwachten ze nog slecht weer, maar misschien niet meer zo erg”, aldus Martine nog.

Ací us deixem la galeria fotogràfica de l'estat del passeig marítim de Llevant i la platja de la Fossa després del temporal. I us recordem que encara és perillós acostar-se a la platja #Calp #Calpe #BorrascaGloria #Temporal #lluvias #MarinaAlta #Alicante pic.twitter.com/2DSaZHrzwL Ayuntamiento de Calp(@ calp_ayto) link

Nederlands gezin meegesleurd door golf

Hulpdiensten roepen al een tijdje op het gevaar vooral niet op te zoeken en zoveel mogelijk binnen te blijven. Een advies dat door een Nederlands gezin niet is opgevolgd. Vijf leden van het gezin zijn vandaag in Calpe meegesleurd door een golf toen ze vanaf een dam in stormachtig weer naar de onstuimige zee keken en foto’s maakten.

Getuigen sloegen direct alarm bij de hulpdiensten. Die waren binnen enkele minuten ter plekke en brachten het gezin naar het ziekenhuis, meldt de Spaanse krant Información. Een van de slachtoffers heeft volgens Spaanse media een been gebroken. De overige gezinsleden zijn lichtgewond geraakt.

In totaal zijn in heel Spanje vandaag en gisteren al drie mensen omgekomen door het noodweer veroorzaakt door storm Gloria. Dat ging niet alleen gepaard met stormweer, maar ook met zware sneeuwval en extreme hoeveelheden neerslag. In meer dan 30 provincies is alarmfase rood van kracht.

Luchthaven gesloten

Door de storm werd ook de luchthaven van Alicante-Elche grotendeels gesloten, bijna 200 vluchten werden geschrapt. In de provincie Valencia werden windstoten tot 115 kilometer per uur opgemeten, er werden golven van 8 meter hoog geregistreerd. Langs de kust en in de binnenlanden rond Alicante en Valencia kan de komende dagen een pak sneeuw van 20 centimeter vallen.