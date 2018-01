Storm hindert zoektocht naar overlevenden gebotste olietanker (die nog altijd brandt) ADN

13u17

Bron: ANP 2 REUTERS Het zoeken naar de verdwenen opvarenden van de olietanker Sanchi wordt gehinderd door het slechte weer in de Oost-Chinese Zee. Er worden nog altijd 31 zeelieden vermist.

De Sanchi vloog zaterdag in brand na een aanvaring met een vrachtschip uit Hongkong op 300 kilometer uit de kust van Shanghai. Eén dode zeeman werd sindsdien gevonden. Van de 32 opvarenden zijn er dertig afkomstig uit Iran, de twee anderen komen uit Bangladesh, onder wie de gevonden dode.

De Sanchi vaart onder Panamese vlag. Er brak na de aanvaring brand uit en een deel van de lading is in zee gestroomd. Aan boord van de tanker bevond zich 163.000 ton condensaat, een gemakkelijke ontvlambare vorm van aardolie. De lading brandde vandaag nog steeds.

Behalve China nemen Zuid-Korea, de VS en Japan met schepen deel aan de zoektocht naar overlevenden. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. De opvarenden van het vrachtschip bleven ongedeerd en zijn met een heli van boord gehaald.

AFP