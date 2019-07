Storm en staking veroorzaken chaos op luchthaven van Barcelona tvc

27 juli 2019

21u13

Bron: Belga 0 Een hevige storm en een staking van het grondpersoneel bij luchtvaartmaatschappij Iberia hebben vandaag chaos veroorzaakt op de luchthaven El Prat van Barcelona. Ook de stad ondervond problemen door de hevige regenval.

Door de staking bij Iberia werden vandaag 62 vluchten geannuleerd. Voor morgen worden wellicht een 70-tal vluchten geschrapt. De 2.700 werknemers van Iberia in Barcelona eisen betere werkomstandigheden en een beter loon.

De regio kreeg bovendien af te rekenen met een een hevige storm en felle regens. Door de regen liepen tal van aankomende en vertrekkende vluchten vertragingen op. Sommige vliegtuigen werden omgeleid naar een andere luchthaven.

De storm hield ook lelijk huis in Barcelona zelf. Het verkeer in en rond de stad liep in het honderd, de stad moest tot 43 liter water per vierkante meter slikken en tal van bomen werden ontworteld.