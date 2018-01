Storm Eleanor zet duizenden Britse en Ierse gezinnen zonder stroom TK

10u58

Bron: Belga 3 AFP De storm Eleanor heeft in de nacht van dinsdag op woensdag schade aangericht in verschillende delen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De plaatselijke media maken melding van ondergelopen straten, omgewaaide bomen en tienduizenden gezinnen die geen elektriciteit meer hebben.

De ernstigste stroompannes doen zich voor in Frankrijk, waar in totaal 200.000 gezinnen in het duister werden gezet. Vooral het noorden en noordoosten van het land werden getroffen. Er zijn zowat tweeduizend arbeiders in de weer om alles weer in orde te krijgen.

In het Verenigd Koninkrijk ging de storm in de loop van de nacht gepaard met windstoten die opliepen tot 160 kilometer per uur, zo meldt de Britse omroep BBC. In heel wat gebieden van het land viel daardoor de stroomvoorziening uit. In Noord-Ierland is de situatie woensdagvoormiddag wel alweer hersteld bij 20.000 gezinnen, al zitten er wel nog altijd een 3.000-tal zonder elektriciteit. Daarnaast zijn ook nog 2.700 woningen in Engeland en 460 in Wales afgesloten van het elektriciteitsnet. In Wales is ook één man gewond geraakt nadat een omgewaaide boom op een wagen was terechtgekomen.

Ook Ierland wordt getroffen door Eleanor. Daar zitten woensdagmorgen volgens de openbare omroep RTE naar schattingen 27.000 huishoudens zonder elektriciteit. In de kuststad Galway, in het westen van het land, vinden overstromingen plaats.