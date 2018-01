Storm Eleanor eist dodelijk slachtoffer in Frankrijk, Nederland sluit alle stormvloedkeringen voor allereerste keer ooit TK/TT/KV

De storm Eleanor heeft afgelopen nacht schade aangericht in verschillende delen van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De plaatselijke media maken melding van ondergelopen straten, omgewaaide bomen en tienduizenden gezinnen die geen elektriciteit meer hebben. In Frankrijk vielen vijftien gewonden en één dode. Vier gewonden zijn er erg aan toe. In Nederland zetten ze zich ondertussen schrap en worden voor de eerste keer ooit alle vijf de grote stormvloedkeringen gesloten.

"Al onze vijf grote stormvloedkeringen sluiten vandaag! Dat is nog nooit eerder voorgekomen", tweet de Nederlandse Rijkswaterstaat.

#Uniek: Al onze vijf grote stormvloedkeringen sluiten vandaag! Dat is nog nooit eerder voorgekomen. De #Maeslantkering en de #Hartelkering zijn de laatste twee keringen die vanwege de storm en de verhoogde waterstanden dicht gaan. pic.twitter.com/jig5fzCU8K Rijkswaterstaat(@ Rijkswaterstaat) link

Rijkswaterstaat verbood voertuigen met een aanhangwagen de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug op te rijden. Ook de Markerwaarddijk en de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen gingen dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers. Met lege vrachtwagens de weg opgaan werd afgeraden.

Rond 10 uur gaf het KNMI code oranje af voor de provincies Noord-Holland, Friesland en Flevoland en het Waddengebied. Het KNMI waarschuwde voor zeer zware windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur, die op grote schaal konden voorkomen.

In het skiresort Morillon, in de Franse Alpen, kwam iemand om het leven onder een omvallende boom, bevestigde een woordvoerder van de civiele bescherming, Michael Bernier.

In het Zwitserse skigebied Pizol vielen verscheidene bomen op de draagkabel van een kabelbaan. Hoeveel mensen woensdag in de gondels vastzaten en of er gewonden waren, was niet meteen duidelijk. Helikopters konden door de storm Burglind echter niet uitvliegen.

In het Zwitserse kanton Bern hebben talrijke toeristen door de storm Eleanor hun eindejaarsverblijf moeten verlengen in een hotel aan de bergpas Kleine Scheidegg. Ze kunnen desnoods met een sneeuwruimer afdalen, zei Andreas von Almen, de directeur van hotel Bellevue des Alpes. Maar de klanten wachten tot dusver rustig totdat de toestand weer normaal is. Niemand weet wanneer de bergtrein weer zal rijden.

Volgens de Zwitserse weerdienst MeteoSchweiz bereiken de rukwinden 140 tot 180 kilometer per uur in de Alpen, maar is dit niet hoogst uitzonderlijk.

200.000 gezinnen zonder stroom in Frankrijk

De ernstigste stroompannes in de buurlanden doen zich voor in Frankrijk, waar in totaal 200.000 gezinnen in het duister werden gezet. Vooral het noorden en noordoosten van het land werden getroffen. Er zijn zowat tweeduizend arbeiders in de weer om alles weer in orde te krijgen.

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF meldde dat regionale treinen in Normandië en de Elzas niet reden, terwijl het langeafstandsverkeer normaal verliep. Voor de kust van Normandië werd vannacht een man vanop een jacht gered met een helikopter, bij golven tot 7 meter hoog, meldden de Franse zeevaartautoriteiten.

In het Verenigd Koninkrijk ging de storm in de loop van de nacht gepaard met windstoten die opliepen tot 160 kilometer per uur, zo meldt de Britse omroep BBC. In heel wat gebieden van het land viel daardoor de stroomvoorziening uit. In Noord-Ierland is de situatie woensdagvoormiddag wel alweer hersteld bij 20.000 gezinnen, al zitten er wel nog altijd een 3.000-tal zonder elektriciteit. Daarnaast zijn ook nog 2.700 woningen in Engeland en 460 in Wales afgesloten van het elektriciteitsnet. In Wales is ook één man gewond geraakt nadat een omgewaaide boom op een wagen was terechtgekomen.

Ook Ierland wordt getroffen door Eleanor. Daar zitten woensdagmorgen volgens de openbare omroep RTE naar schattingen 27.000 huishoudens zonder elektriciteit. In de kuststad Galway, in het westen van het land, vinden overstromingen plaats.

In Duitsland werden de scheepvaart en het wegverkeer ontregeld door rukwinden tot 120 kilometer per uur in het zuidwesten, terwijl hulpdiensten omgewaaide bomen probeerden weg te halen van geblokkeerde spoorwegen. Twee luchthavens aan de Duits-Franse grens moesten sluiten tijdens de storm, terwijl in het zuiden van Duitsland dierentuinen en -parken dicht bleven.

252 vluchten afgelast op Schiphol

Op de luchthaven van Schiphol bij Amsterdam zijn dan weer door het stormweer 252 van de meer dan 1.200 geplande vluchten afgelast. Dat heeft de Nederlandse luchthaven meegedeeld. Het gaat vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen.

Schiphol waarschuwt ook dat de vertrekkende vluchten een vertraging hebben van ongeveer een uur. "De dienstregeling blijft de rest van de dag verstoord", aldus Schiphol.

Op de luchthaven Brussels Airport was er geen hinder door het stormweer, zegt een woordvoerster. Er waren wel extra veiligheidsmaatregelen van kracht.

