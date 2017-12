Storm Caroline bedekt Groot-Brittannië onder laag sneeuw en ijs, grote verkeersproblemen TT

Bron: Belga 11 AFP Sneeuw en ijs hebben in delen van Groot-Brittannië voor moeilijkheden op de weg en voor stroomuitval gezorgd, vooral in Noord-Ierland, Schotland, Wales en het midden van Engeland. Veel scholen bleven gesloten, honderden gezinnen zaten tijdelijk zonder stroom, meldde de openbare omroep BBC.

In het graafschap Shropshire kwam het volgens de politie tot talrijke kop-staartbotsingen. In Schotland kwamen het treinverkeer en de scheepvaart donderdag al gedeeltelijk tot stilstand door windsnelheden tot 150 kilometer per uur.

De Britse weerdiensten voorspellen voor het weekend nog meer sneeuwval, die soms hevig kan zijn.

AP Ook deze ferry tussen Amsterdam en Newcastle had last van het stormweer.

