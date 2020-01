Storm blijft Spanje teisteren: schuimgolf overspoelt stadje aan Costa Brava LH

22 januari 2020

13u08

Bron: Reuters, Twitter 30 In Spanje blijven verschillende gebieden geteisterd door storm Gloria, die afgelopen weekend aan land kwam. Gisteren werd het eiland Mallorca vooral zwaar getroffen. In Tossa de Mar, een populair vakantieoord aan de Costa Brava, werden de bewoners opgeschrikt door een schuimgolf. Het noodweer zou nog tot vandaag duren.

Vooral het oude centrum van Tossa de Mar, gelegen in de provincie Girona, heeft de volle laag gekregen. Lokale autoriteiten menen dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Op beelden is te zien hoe een vrouw haar huis probeert binnen te geraken terwijl ze tot haar middel in het schuim staat.

In de provincie Girona zaten gisteren 220.000 mensen zonder stroom. Ook het eiland Mallorca kreeg het zwaar te verduren: video’s tonen hoe metershoge golven tegen de kust beuken en verschillende stadjes doen overstromen. Onder meer in Capdepera richtte de storm zware schade aan.

Verwacht wordt dat de storm vandaag nog voor zware regenval zal zorgen in Catalonië, waardoor het overstromingsgevaar in de regio zal toenemen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken beschreef de situatie als “uitzonderlijk”.

In negen provincies in Spanje geldt nog steeds code oranje of geel vanwege de hevige en sneeuwval die de storm veroorzaakt. Sinds zondag vielen er in Spanje al vier doden door het noodweer.

