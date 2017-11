Storm bemoeilijkt zoektocht naar vermiste duikboot met 44 opvarenden ep

19u59

Bron: anp 0 EPA De onderzeeër ARA San Juan (archiefbeeld) Een storm bemoeilijkt vandaag de zoektocht naar een onderzeeër die sinds woensdag wordt vermist in het zuiden van de Atlantische Oceaan. Marineschepen komen door de harde wind en golven die tot acht meter hoog zijn nauwelijks aan het zoeken van de ARA San Juan toe.

Daarom wordt vooral met helikopters gezocht. "De verwachting is helaas dat de weersomstandigheden in de komende 48 uur niet veranderen", zei een admiraal van de marine.

Het Argentijnse ministerie van Defensie liet weten dat de onderzeeër mogelijk via signalen contact heeft proberen te zoeken. Die signalen werden zaterdag aan het eind van de ochtend en begin van de middag verzonden. De zeven ontvangen, maar niet beantwoorde, oproepen via een satelliettelefoon kunnen wellicht meer informatie verschaffen over het lot van de vermiste onderzeeboot met 44 opvarenden.

De oproepen, die tussen de vier en 36 seconden lang zijn, worden nu onderzocht. Hiervoor heeft Argentinië een gespecialiseerd Amerikaans bedrijf ingeschakeld dat de locatie van de signalen mogelijk kan achterhalen. Het vermoeden is dat de oproepen geen contact met de wal konden maken vanwege het slechte weer.

Het laatste teken van leven van de 35 jaar oude, in Duitsland gebouwde ARA San Juan was op 432 kilometer uit de Argentijnse zuidkust. Volgens de marine is er voorlopig nog voldoende eten aan boord van de Ara San Juan.