Stoltenberg wil steviger engagement van NAVO in Zwarte Zee

01 april 2019

15u54

De NAVO is van plan om zich sterker te gaan engageren in de regio van de Zwarte Zee, zo heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg benadrukt. Het militaire bondgenootschap wil op die manier een antwoord bieden op de waargenomen Russische dreiging.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 29 NAVO-landen komen woensdag en donderdag in Washington samen om de zeventigste verjaardag van de militaire alliantie te vieren. Stoltenberg zal in de marge van die bijeenkomst ook een ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Donald Trump en zal ook het Amerikaanse Congres toespreken.

Stoltenberg benadrukt dat de dreiging vanuit Rusland een van de belangrijkste gespreksonderwerpen van de komende NAVO-bijeenkomst wordt. Zo wordt de situatie in de regio van de Zwart Zee nauwgezet in het oog gehouden.

De secretaris-generaal verwacht dan ook dat de NAVO-ministers in Washington maatregelen gaan nemen om de steun aan Oekraïne en Georgië te verhogen. Dat moet gebeuren via het opleiden van marine-eenheden en kustwachters, gezamenlijke militaire oefeningen, een grotere aanwezigheid van NAVO-schepen en het delen van informatie.

Ook de beslissing van Rusland om zich, in navolging van de VS, terug te trekken uit het ontwapeningsakkoord INF baart de alliantie zorgen. "Rusland blijft onze oproep negeren om het INF-verdrag opnieuw na te leven. En de tijd is bijna op. We moeten dus praten over de volgende stappen van de NAVO", zo klinkt het. "De NAVO-leden moeten voorbereid zijn op een wereld zonder INF en met meer Russische wapens.”