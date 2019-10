Stoltenberg waarschuwt voor anti-Turkse gevoelens binnen NAVO KVE

14 oktober 2019

15u39

Bron: Belga 0 Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, waarschuwt voor de isolering van NAVO-lid Turkije vanwege het Turkse offensief in Syrië. "Turkije is belangrijk voor de NAVO", zei Stoltenberg vandaag in Londen. Daar zitten parlementaire vertegenwoordigers van de lidstaten samen.

Als voorbeeld noemde Stoltenberg de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Bondgenoten konden daarbij infrastructuur en steunpunten in Turkije gebruiken. Het huidige conflict bedreigt de voor de strijd tegen IS noodzakelijke eenheid, waarschuwt de NAVO-baas. Hoewel IS geen grote gebieden meer controleert, bestaat de groep nog en zou die kunnen heropleven.

De secretaris-generaal ontmoette vorige week vrijdag de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu en minister van Defensie Hulusi Akar. "Ik drukte hen mijn grote bezorgdheid uit over de huidige operatie en het risico op een verdere destabilisering in de regio, escalerende spanningen en meer menselijk lijden", zei hij.

“Legitieme veiligheidszorgen”

Volgens de NAVO-baas heeft Turkije wel legitieme veiligheidszorgen. "Geen enkele bondgenoot heeft meer terreuraanslagen geleden. Geen enkele bondgenoot is meer blootgesteld aan de instabiliteit, het geweld en de opschudding in het Midden-Oosten. En geen enkele bondgenoot vangt zoveel vluchtelingen van Syrië op."

Stoltenberg riep Turkije wel op terughoudend te zijn en in coördinatie met andere bondgenoten te handelen, om de geboekte winsten tegen IS niet in gevaar te brengen. "Enkele jaren geleden controleerde Daesh (het Arabische acroniem van Islamitische Staat, red.) grote gebieden in Irak en Syrië. Door samen te werken in de globale coalitie, hebben we al dit grondgebied en miljoenen mensen bevrijd. Deze winsten mogen niet in gevaar worden gebracht", aldus de secretaris-generaal.

De NAVO-baas stelde ook dat de gevangengenomen terroristen niet in staat mogen zijn om te ontsnappen. "De internationale gemeenschap moet een gecoördineerde en duurzame oplossing vinden om de buitenlandse strijders in Syrië aan te pakken", zei hij.