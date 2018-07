Stoltenberg: "Georgië zal lid worden van de NAVO" kg

12 juli 2018

09u06

Bron: Belga 0 De NAVO zullen Georgië blijven steunen in hun ambitie om lid te worden van de verdragsorganisatie, zo zei Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, vandaag in de marge van de top in Brussel. Hij had een ontmoeting met de Georgische president Giorgi Margvelasjvili. Die noemde de vergadering "ongezien voor mijn land".

De NAVO "steunt de Euro-Atlantische aspiraties van Georgië. Georgië zal een lid worden van de NAVO", zei Jens Stoltenberg aan Margvelasjvili op de persconferentie. "We zullen samen met u blijven werken aan de voorbereiding op het lidmaatschap." De NAVO-baas liet ook weten dat de verdragsorganisatie "onder de indruk" is van de vooruitgang die Tbilisi heeft geboekt op vlak van hervormingen. "We moedigen u aan voort te doen."

Stoltenberg verwees ook naar de Zwarte Zee, "een strategische regio waar we onze samenwerking opvoeren". "We verbeteren onze dialoog over de Zwarte Zee", aldus de Georgische president. "Daar ben ik heel blij mee. Het zal de veiligheid in onze regio verbeteren."



De Georgische president merkte op dat zijn land een van de grootste bijdrages levert aan de NAVO-missie in Afghanistan (Resolute Support). Ook zijn er plannen om volgend jaar gezamenlijke grote oefeningen te organiseren. "We zijn het eens dat Georgië en NAVO een uitzonderlijke samenwerking hebben", zei hij. "Georgië verdient een 'fast forward' tot het bondgenootschap."

Pro-Russische enclaves

De verdragsorganisatie steunt de territoriale integriteit van Georgië "binnen de internationaal erkende grenzen, die de regio's Abchazië en Zuid-Ossetië omvatten", besluit Stoltenberg.

Rusland erkent de onafhankelijkheid van de twee Georgische pro-Russische enclaves Zuid-Ossetië en Abchazië. In 2008 vochten beide landen een blitzoorlog uit over de twee regio's. Dat Georgië al jaren ambieert om NAVO-lid te worden, maakt de relatie met Moskou er niet makkelijker op.