Stoltenberg: "Boodschap van Trump luid en duidelijk gehoord" jv

12 juli 2018

16u19

Bron: belga 1 De eis van de Amerikaanse president Donald Trump tot meer investeringen in defensie door de andere NAVO-lidstaten, heeft een duidelijke impact, zei NAVO-baas Jens Stoltenberg na afloop van een bewogen top. "De bondgenoten hebben de boodschap van president Trump klaar en duidelijk gehoord."

"We begrijpen dat deze Amerikaanse president heel ernstig is over defensie-uitgaven en dit heeft een duidelijke impact", aldus Stoltenberg. "Sinds president Trump is ingezworen, hebben de Europese bondgenoten en Canada bijkomend 41 miljard dollar aan hun defensie-uitgaven toegevoegd."

Volgens Stoltenberg zijn alle NAVO-leden ertoe geëngageerd om dat cijfer "substantieel" op te trekken. "We voeren onze inspanningen dus op zoals nooit te voeren. Dat laat toe de Amerikaanse uitgaven te verminderen. Er is een nieuw gevoel van urgentie dankzij het sterke leiderschap van president Trump op defensie-uitgaven", zei hij. De secretaris-generaal had zich verwacht aan "openhartige" gesprekken over de defensie-uitgaven. "Dat is net wat we hebben gehad", aldus Stoltenberg.

De topman van de verdragsorganisatie had een buitengewone zitting ingelegd om over de defensie-uitgaven te praten met de 29 staats- en regeringsleiders van de NAVO-landen. "Het was een open gesprek. Ik voel echt dat de NAVO nu meer verenigd is dan voor de top, net omdat we open discussies hadden. We hebben een beter gezamenlijk begrip van de uitdagingen ontwikkeld. De bondgenoten zijn geëngageerd in het investeren in onze gedeelde veiligheid."

Die buitengewone vergadering kwam er volgens hem omdat "we onze discussie over de lastenverdeling niet hadden afgewerkt". "We voelden dat we wat meer tijd nodig hadden. Daarom hadden we een extra vergadering."

Die buitengewone zitting had weliswaar enige opwinding veroorzaakt op de tweede dag van de NAVO-top in het nieuwe hoofdkwartier in Brussel. Eerste berichten gewaagden van een dreigement van Trump dat hij zijn eigen ding zou doen, als de lidstaten die geen 2 procent van hun bbp aan defensie uitgeven, niet meer zouden uitgeven aan defensie. Stoltenberg beklemtoonde echter de eenheid binnen de NAVO. Eerder had ook Trump zelf zijn engagement in de NAVO bevestigd.

Volgens Stoltenberg was het een "goede top (...) want er waren open en vranke gesprekken". De discussies waren niet op voorhand vastgelegd, zei hij. "Vandaag gingen alle bondgenoten akkoord om hun inspanningen te verdubbelen. Dit zal de NAVO sterker maken", aldus de NAVO-baas. "Alle bondgenoten zijn geëngageerd in de NAVO. Dat was erg duidelijk van alle 29 leiders rond de tafel vandaag."

Tijdens de top zijn verschillende beslissingen genomen en is een gezamenlijke verklaring uitgebracht. In die verklaring herbevestigden de lidstaten onder meer de collectieve defensie en hun engagement om de defensie-uitgaven op te trekken. Verder schroefden ze de paraatheid van de troepen op en moderniseerden ze de commandostructuur van de verdragsorganisatie.

Ook besliste de NAVO om de bijdragen in de strijd tegen terreur op te schroeven, met onder andere een nieuwe trainingsmissie in Irak, meer steun voor Jordanië en Tunesië.

Daarnaast kreeg de Macedonische regering een uitnodiging om de toetredingsgesprekken te starten. Ook werd beslist om de financiering van de Afghaanse troepen met vier jaar te verlengen tot in 2024.