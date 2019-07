Stofzuigertycoon James Dyson koopt duurste penthouse van Singapore Redactie Wonen

10 juli 2019

14u05

Bron: AD.nl 0 De Britse zakenman James Dyson, uitvinder van de zakloze stofzuiger en superstille haardrogers, heeft een nieuw optrekje. Hij heeft het duurste penthouse van de duurste stad ter wereld, Singapore, gekocht.

Dyson zou 73,8 miljoen Singaporese dollars hebben betaald voor het appartement, omgerekend ruim 48 miljoen euro. Dat is overigens aanzienlijk minder dan de vraagprijs van omgerekend 70 miljoen euro, melden media in Singapore en de Financial Times.

2.000 vierkante meter

Voor dat bedrag krijgt Dyson de bovenste drie verdiepingen van de 290 meter hoge Guoco Tower. Het penthouse is in totaal bijna 2.000 vierkante meter groot. Zo heeft hij straks ook een zwembad op de hoogste verdieping van de toren, de 64ste etage. Ook krijgt hij een 'wijnkelder' voor 600 flessen en een eigen lift vanuit de parkeergarage.

Belang van regio

Dyson (72) is een van de rijkste Britten en zijn vermogen wordt geschat op meer dan 11 miljard euro. Hij is een van de belangrijkste voorvechters van de brexit. Begin dit jaar besloot hij om het hoofdkantoor van Dyson te verhuizen naar Singapore. Het bedrijf wil daar ook een elektrische auto bouwen.

Dyson en zijn vrouw zijn permanente inwoners van Singapore, waardoor ze vrijgesteld zijn van verhoogde heffingen die buitenlanders krijgen opgelegd zodra ze vastgoed willen kopen. De reden voor het verblijf in Azië zou niets te maken hebben met de brexit-perikelen, maar het belang van de regio voor zijn bedrijf.

Facebook

Het is in Singapore overigens niet ongewoon dat ‘flatjes’ voor een duizelingwekkend bedrag van eigenaar wisselen. Vorige maand ging de bovenverdieping van het Boulevard Vue-complex, een verzameling extreem luxe appartementen langs het winkeldistrict Orchard Road, voor ruim 30 miljoen van de hand.



Het bedrag dat stofzuigerboer Dyson nu neertelt, overtreft ook de 39 miljoen die medeoprichter van Facebook, Eduardo Savering, in 2017 aftikte voor een penthouse in de stadstaat. Dysons nieuwe optrekje kijkt uit over het zakencentrum van Singapore en historische handelshuizen.

Sir James Dyson, the leading Brexiteer, billionaire and high-flying British technology entrepreneur, has bought the most expensive 'super penthouse' in Singapore https://t.co/w9EwPnlLEb The Telegraph(@ Telegraph) link