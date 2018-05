Stoffelijke resten van zes vrouwen gevonden in Mexico TTR

27 mei 2018

06u56

De lijken van zes vrouwen die eerder door gewapende mannen waren ontvoerd, zijn gisteren teruggevonden in het noorden van Mexico. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt.

De vrouwen waren ontvoerd uit een voedingsbedrijf in de staat Tamaulipas, aldus de procureur. De levenloze lichamen werden niet ver van de plaats van ontvoering gevonden. Er is een onderzoek ingesteld.

De staat Tamaulipas, niet ver van de grens met de VS, staat bekend om zijn hoge criminaliteitsgraad. Mexico gaat gebukt onder geweld dat te maken heeft met de drugstrafiek. Sinds de start van een "war on drugs" met inzet van het leger in 2006 zijn al 200.000 mensen het slachtoffer van drugsgerelateerd geweld geworden.