Stoffelijke resten gevonden van hoofdverdachte genocide Rwanda

22 mei 2020

11u09

Bron: AP, Belga 0 In een graf in Congo-Brazzaville zijn de stoffelijke resten gevonden van een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda van 1994. Augustin Bizimana blijkt al bijna 20 jaar overleden. Dat heeft VN-hoofdaanklager Serge Brammertz vrijdag gezegd.

Brammertz vertelt in een verklaring dat Augustin Bizimana, voormalig minister van Defensie van Rwanda, in het jaar 2000 is overleden in de stad Pointe Noire. Hij werd geïdentificeerd door DNA-onderzoek.

Bizimana werd in 1998 aangeklaagd. Hij wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de ongeveer honderd dagen durende slachtpartij in Rwanda. Daarbij werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's gedood. Hij werd ervan beschuldigd een van de hoogste bevelhebbers te zijn geweest van de genocide.

Hoofdverdachte Félicien Kabuga gearresteerd

Vorige week werd in de Franse hoofdstad Parijs een andere hoofdverdachte, de Rwandese zakenman Félicien Kabuga, gearresteerd. Ook hij werd gezocht voor een hoofdrol in de massamoord op Tutsi's in Rwanda in 1994 en werd omschreven als de geldschieter. Hij was ruim 25 jaar voortvluchtig.

Protais Mpiranya, de vroegere bevelhebber van de presidentiële wacht van het Rwandese leger, is nu de enige van de drie voortvluchtige hoofdverdachten die nog niet gevat is.

