Stoffelijke resten Franco mogen weggehaald uit mausoleum mvdb

24 september 2019

12u10

Bron: Belga 2 Het Spaans Hooggerechtshof heeft vandaag het licht op groen gezet voor het opgraven van de stoffelijke resten van dictator Francisco Franco (1892-1975). De socialitische regering wou die resten overbrengen van een staatsmausoleum naar een minder controversiële plaats. Maar de nabestaanden van de dictator waren daartegen in het verweer gekomen.

De regering had voorzien het lijk op te graven, maar is daaromtrent in een fel juridisch gevecht verwikkeld met nabestaanden van de dictator die Spanje tussen 1939 en 1975 met harde hand heeft geleid. Hij ligt begraven in het mausoleum in Valle de los Caidos, 66 kilometer ten westen van Madrid.



De regering van de socialist Pedro Sanchez had van bij haar aantreden in juni 2018 gezegd dat ze het stoffelijk overschot van Franco zou weghalen uit dat mausoleum. Bedoeling is de dictator te herbegraven op een discreter kerkhof ten noorden van Madrid, waar zijn vrouw ter aarde is besteld.



In juni had het Hooggerechtshof, de hoogste rechtsinstantie van Spanje, reeds beslist bij wijze van voorlopige maatregel en in afwachting van een beslissing ten gronde, het opgraven van het stoffelijk overschot op te schorten.



Het Hooggerechtshof liet vandaag in een communiqué weten het bezwaar van de nabestaanden “in zijn geheel” te hebben afgewezen.