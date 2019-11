Stoffelijk overschot van alle slachtoffers koelwagen Essex gerepatrieerd jv

30 november 2019

09u41

Bron: DPA/BELGA 0 De stoffelijke resten van alle 39 Vietnamese migranten die eind oktober dood werden aangetroffen in een koelwagen vlakbij de Britse hoofdstad Londen, zijn naar Vietnam overgebracht. Dat meldden lokale media.

Woensdag werden de eerste 16 slachtoffers al gerepatrieerd. De resten van de 23 resterende slachtoffers zijn vanochtend aangekomen op de luchthaven van Hanoi, zo berichtte onder meer de krant VnExpress. Van daar werden ze overgebracht naar de provincies Nghe An, Ha Tinh, Thua Thien-Hue, Hai Duong en Hai Phong.



De Vietnamese regering heeft de families van de slachtoffers aangeboden om de repatriëringskosten voor te schieten, waarna het geld binnen de 30 dagen zonder interesten terugbetaald moet worden. Ze hadden daarbij twee keuzes: aan het overvliegen van het lichaam naar Hanoi hing een prijskaartje van 2.800 dollar, om de assen van hun naaste te krijgen moesten ze 1.800 dollar betalen.



De 39 migranten - 31 mannen en 8 vrouwen, onder wie twee 15-jarigen - werden op 23 oktober dood aangetroffen in een koelcontainer in de industriezone van Grays, nabij Londen, in het Engelse graafschap Essex. De koelcontainer was verscheept vanuit Zeebrugge.



In de nasleep van de tragedie werden verschillende mensen opgepakt in het Verenigd Koninkrijk. De chauffeur van de koelwagen, de 25-jarige Noord-Ier Maurice Robinson, pleitte maandag in Londen schuldig aan hulp bij illegale immigratie. Hij erkende ook financieel voordeel te hebben gehaald uit zijn activiteiten.

