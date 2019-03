Stoffelijk overschot Spaanse dictator Franco wordt op 10 juni opgegraven en herbegraven TT

15 maart 2019

14u12

Bron: Belga, El Pais 0 De stoffelijke resten van de Spaanse dictator Francisco Franco (1892-1975) worden op 10 juni overgebracht van de enorme basiliek van de Valle de los Caídos (Vallei der Gevallenen) naar een mausoleum in El Pardo, net buiten Madrid. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Franco wordt zeer tegen de zin van zijn nabestaanden en veel conservatieve Spanjaarden uit zijn graf in de basiliek gehaald.

De stoffelijke resten van de dictator liggen nu nog in een monumentale in de rotsen uitgehouwen kerk in Valle de los Caídos. Veel Spanjaarden vinden dat het een praalgraf is dat Franco niet verdient. Nog elk jaar komen rechtse Spanjaarden bloemen leggen bij het graf van de overleden generaal.

Vorig jaar besliste de sociaaldemocratische regering van premier Pedro Sánchez Franco op te graven nadat het parlement dat nog een jaar eerder al goedkeurde. Normaal zou hij vorige zomer al opgegraven worden, maar Franco’s nabestaanden vochten het besluit van de regering aan, waarna een juridisch getouwtrek over en weer volgde. De juridische strijd is overigens nog niet afgelopen, de familie bracht de zaak al eerder voor het Hooggerechtshof, dat nog een oordeel moet vellen.



Franco zal volgens de Spaanse regering worden bijgezet in de grafkapel waar zijn vrouw Carmen Polo ligt begraven, op de begraafplaats Mingorrubio in El Pardo. Daar liggen verschillende machthebbers uit het Franco-tijdperk begraven, de grafkapel is eigendom van de staat.

Burgeroorlog

De conservatieve rooms-katholieke Franco liet de basiliek uithouwen als monument voor alle gevallenen uit de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Franco greep na die oorlog de macht in Spanje, na zijn dood en het herstel van de democratie in 1975 beslisten alle opeenvolgende regeringen het verleden te laten rusten. Nog altijd liggen tienduizenden Spanjaarden die onder de oorlog en de daaropvolgende dictatuur om het leven kwamen, in massagraven begraven zonder dat hun nabestaanden weten waar. Pas de laatste jaren wordt er meer en meer onderzoek gedaan.

Ook in de Valle de los Caídos liggen circa 34.000 gesneuvelde strijders uit de oorlog, onder wie ook republikeinse tegenstanders van Franco. Bij de bouw van het monument kwamen duizenden dwangarbeiders om het leven.

Meer over Valle de los Caídos