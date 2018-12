Stoelendans onder Trump: lid regering Bush senior wordt opnieuw minister van Justitie, opvolgster Nikki Haley bekend mvdb lh

07 december 2018

15u50

Bron: Belga 1 VS-president Donald Trump heeft William Barr tot nieuwe minister van Justitie benoemd. Hij wordt de opvolger van Jeff Sessions. Trump maakte ook bekend dat Heather Nauert de nieuwe ambassadrice bij de Verenigde Naties wordt.

Barr was 25 jaar geleden al minister van Justitie, toen onder de eind vorige week overleden president George Herbert Walker Bush. De Republikein was toen minister van 1991 tot 1993.

Sessions werd in november gedwongen tot ontslag, omdat Trump ontevreden was over hem. Het departement krijgt veel aandacht omdat de minister van Justitie toezicht houdt op het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de mogelijke Russische inmenging bij de vorige presidentsverkiezingen. Het onderzoek is een doorn in het oog van Trump.

In de vroege jaren negentig begeleidde Barr als procureur-generaal Robert Mueller nog in zijn werk als hoofdaanklager van de strafrechtbank voor het ministerie van Justitie, meldt ABC News. Barr was enigszins kritisch over het advies van Mueller inzake de mogelijke Russische beïnvloeding van de verkiezingen in 2016. Hij heeft altijd gezegd dat er meer redenen waren om een onderzoek in te leiden tegen voormalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton voor haar rol bij de goedkeuring van de aankoop van Amerikaanse uraniumvoorraden door een Russisch energiebedrijf in 2010, een ingewikkelde deal die later bekend is geworden onder de naam ‘Uranium One’.

Ook opvolgster Nikki Haley bekend

De Amerikaanse president maakte ook de naam van de nieuwe ambassadrice bij de Verenigde Naties bekend. De 48-jarige Heather Nauert, een vroegere journaliste van de conservatieve zender Fox News, wordt de opvolgster van Nikki Haley, die begin oktober ontslag nam. “Ze is erg getalenteerd, erg slim, heel snel en ik denk dat iedereen ze zal respecteren”, zei Trump voor het Witte Huis.

Nauert werkte een aantal jaren als anker en correspondent voor Fox News, waar ze een van de bekendste gezichten was. Samen met onder anderen Ainsley Earhardt presenteerde ze de het populaire maar controversiële ontbijtprogramma Fox & Friends gemodereerd.

Onder voormalig minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson kwam Nauert in 2017 als woordvoerster op het State Department terecht, waar als een komeet uitgroeide tot topdiplomaat. Haar diplomatieke ervaring is echter beperkt tot anderhalf jaar. Ze geldt als zeer loyaal aan minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en aan Trump.