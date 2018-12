Stoelendans in Saudi-Arabië gaat verder: nieuwe minister van Buitenlandse Zaken aangeduid AW

27 december 2018

16u40

Bron: Belga 0 Saudische koning Salman heeft een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken aangeduid: Ibrahim al-Assaf, een gewezen minister van Financiën in de golfstaat. De wissel is de zoveelste in een stoelendans binnen de Saudi-Arabische regering.

Al-Assaf vervangt Adel Jubair, die gedegradeerd werd tot staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. Eerder werden ook al de ministers van Informatie, Onderwijs en Nationale Veiligheid vervangen, net als enkele provinciegouverneurs. Intussen droeg koning Salman zijn zoon, kroonprins Mohammed bin Salman, op om de veiligheidsraad die hij voorzit, te hervormen.



De Saudische overheid geeft geen uitleg over de wissels. Mogelijk heeft een en ander te maken met de moord op de dissidente journalist Jamal Khashoggi een tweetal maanden geleden. Hij werd in het consulaat in Turkije vermoord door een vijftienkoppig Saudisch doodseskader. Volgens Riyad ging dat om een niet-geautoriseerde operatie, maar volgens verschillende instanties was kroonprins bin Salman de opdrachtgever.

