Stoelen vliegen in het rond op politiek debat in Zuid-Afrika Arnd Leroy

08 april 2019

17u41

Bron: AP 0

In Zuid-Afrika gingen aanhangers van verschillende partijen in de clinch met elkaar op een politiek debat. Enkele politieke leiders kwamen spreken naar aanleiding van de aankomende nationale verkiezingen van volgende maand. Stoelen vlogen in het rond en er werden rake klappen uitgedeeld. Hoe de chaos tot stand kwam, is niet duidelijk. Volgende maand moeten de Zuid-Afrikanen naar de stembus voor de nationale verkiezingen.