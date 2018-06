Stockholm verbiedt “seksistische” reclame: geen sexy affiches meer in de straten kv

12 juni 2018

23u57

Bron: BBC, The Telegraph 2 Voortaan zijn seksistische reclameposters verboden op openbare plaatsen in de Zweedse hoofdstad. Posters die beledigend voor vrouwen worden bevonden, zullen binnen 24 uur door de autoriteiten worden verwijderd.

De gemeenteraad van Stockholm stemde maandag voor een wetsvoorstel dat affiches verbiedt die “vrouwen of mannen louter als lustobjecten afbeelden”, die “een stereotiep beeld ophangen van genderrollen”, of “op een andere vernederende manier duidelijk seksueel discriminerend zijn”.

Daniel Helldén, onderburgemeester van Stockholm en lid van de Zweedse groene partij Miljöpartiet de Gröna, was een van de grote voorstanders van de nieuwe wet. Samen met de sociaal-democratische coalitiepartner SAP ijvert hij al drie jaar voor de wet. “We mogen als stad geen deel uitmaken van dergelijke reclame. Ik heb een verantwoordelijkheid tegenover de burgers van Stockholm om dit te verbieden”, zei hij in februari nog.

Zelfbeeld

Seksistische reclame heeft volgens Helldén een negatief effect op het zelfbeeld van vrouwen en voornamelijk jonge meisjes.

De wet gaat over drie weken in. De stadsdiensten maken zich op om de naleving ervan af te dwingen, al hoopt Helldén dat het niet nodig zal zijn. “Misschien zullen de bedrijven geen advertenties plaatsen die seksistisch zijn of vrouwen tot lustobject maken als ze weten dat we ze na 24 uur zullen verwijderen”, hoopt de onderburgemeester.

Ook in Parijs en Genève zijn al gelijkaardige wetten van kracht. In 2016 voerde de Londense burgemeester Sadiq Khan een wet in die bodyshaming verbiedt.

Afdwingbaar

Clara Berglund, algemeen secretaris van de Zweedse Vrouwenlobby, is erg tevreden over de nieuwe wet. “We zijn ervan overtuigd dat het een obstakel is voor gendergelijkheid dat mensen op weg naar het werk en school deze beelden moeten zien. Er is veel steun van het publiek voor dit verbod. Het is echt iets dat jonge vrouwen in het bijzonder bezighoudt”, zegt ze.

De nieuwe wet is volgens haar nodig omdat adverteerders de adviezen van de Zweedse Reclame-ombudsmannen aan hun laars lappen. “Die kunnen geen sancties opleggen, dus het enige wat ze kunnen doen is een bedrijf vertellen dat hun reclame genderdiscriminerend is en we weten dat veel bedrijven het niet erg vinden om als seksistisch beschouwd te worden.”