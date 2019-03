Stiptheidsacties Franse douaniers verplaatsen zich: hinder verwacht in luchthavens Parijs NLA

08 maart 2019

18u05

Bron: Belga 0 De stiptheidsacties die de Franse douaniers houden om meer middelen te eisen met het oog op de Brexit, dreigen dit weekend tot "forse storingen" te leiden in de luchthavens van Parijs. Dat zeggen de vakbonden. Hun acties zullen ook de reizigers treffen.

De douaniers in Calais en Duinkerke, twee grote havens in het noorden van Frankrijk, waren maandag begonnen met het uitvoeren van striktere controles op vrachtwagens. Die meer nauwgezette -en dus langere- controles veroorzaken flinke vertragingen voor de transporteurs richting Engeland. Maar vandaag nam de hinder in die Noord-Franse haven volgens de lokale krant La Voix du Nord weer af. Het verkeer op de snelweg A16 verloopt vlot ter hoogte van de Kanaaltunnel.

De vakbonden waarschuwen wel dat er zaterdag en zondag stevige hinder voorzien is in de Parijse luchthavens. "Er zijn acties voorzien op het niveau van de reiziger", zegt een vakbondswoordvoerder aan het Franse persbureau AFP. Er zullen wellicht ook acties plaatsvinden in de luchthavens van Grenoble en Chambéry, die gebruikt worden door heel wat Britten die in Frankrijk op wintersportvakantie gaan.

Frans minister van Begroting Gérald Darmanin zal de vakbonden dinsdagmorgen ontvangen. De bonden benadrukken dat, in afwachting daarvan, de stakingsacties zeker niet worden opgeheven. "Integendeel. Er worden verschillende initiatieven voor dit weekend opgezet", zegt Vincent Thomazo van de vakbond Unsa-Douanes.