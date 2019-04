Stints waarschijnlijk snel terug op de weg in Nederland Lex de Bruijn

11 april 2019

19u11

Bron: AD.nl 0 De Stint keert binnenkort mogelijk terug in het Nederlandse straatbeeld. Via een brief aan de Tweede Kamer laat Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) weten ernaar te streven vanaf 1 mei met regels te komen waaraan de aangepaste Stint moet voldoen. Goedgekeurde voertuigen mogen daarna de weg op.

Na het tragische ongeval in Oss eind vorig jaar volgde er onderzoek naar de veiligheid van het voertuig. Toen bleek dat de Stint vol onveilige elementen zat, besloot de Nederlandse overheid het transportmiddel voorlopig van de weg te verbannen.

Belangrijke punten in de nieuwe beleidsregels zijn het verplichten van een rijbewijs voor de bestuurder en meer toezicht tijdens de productiefase van de voertuigen. Hiermee komt na maandenlang wachten duidelijkheid voor fabrikanten als Stint en INCA Techniek, die naar eigen zeggen bezig zijn met een nieuw en veilig concept of al een verbeterde versie zouden hebben klaarstaan. In een eerdere brief van eind februari informeerde Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer al over de door haar beoogde wijzigingen in het toelatingskader voor bijzondere bromfietsen, waaronder de Stint valt. Die heeft ze nu uitgekristalliseerd.