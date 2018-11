Stints blijven verboden op de openbare weg in Nederland AV

01 november 2018

13u45

Bron: ANP 1 De elektrische bolderkar Stint blijft verboden op de openbare weg in Nederland. Dat is het vonnis van de rechter in Utrecht in het kort geding dat was aangespannen door een gastouder in Almere. De rechtszaak kwam er nadat er op 20 september vier kinderen om het leven kwamen toen de Stint waarin zij zaten met een trein in botsing kwam in het Nederlandse Oss .

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloot begin oktober al dat de elektrisch aangedreven karren voorlopig niet meer mogen worden gebruikt in Nederland. Ze deed dat op basis van voorlopig onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de politie en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut).

De rechter bevestigde het standpunt van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, dat er twijfel is over de veiligheid van de stint en dat nader onderzoek nodig is. “De minister overweegt dat de verkeersveiligheid alle andere belangen aan de kant zet en dat is niet onredelijk.” Het besluit van de minister om de stint van de weg te halen was “gebaseerd op meerdere ernstige incidenten die verband houden met de rem. De stints konden alleen stoppen door de contactsleutel om te draaien, soms terwijl hij op maximale snelheid reed.”

De rechter merkte op dat het onderzoek naar de veiligheid van de bolderkar urgent is. “De minister zal voortvarend te werk moeten gaan, zodat alle betrokkenen niet onredelijk lang in onzekerheid verkeren.” Volgens het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal het onderzoek naar de veiligheid van het vervoermiddel rond de jaarwisseling worden afgerond.

Bedrijf Stint weigert informatie te verschaffen

De fabrikant van de stint gaf in het verleden geen gehoor aan meerdere verzoeken van de inspectie (ILT) voor informatie over het voertuig. Op 21 oktober werd aan de fabrikant gevraagd de gegevens uiterlijk 25 oktober aan te leveren, maar dat gebeurde niet. Op 29 oktober liet de ILT weten de informatie per direct te willen, maar de inspectiedienst heeft tot nu toe geen enkele informatie ontvangen, staat in de brief.

Maandag maakte de eigenaar van de stint bekend dat het bedrijf failliet is. Het voertuig werd door de minister van de weg gehaald nadat een stint onder een trein terechtkwam in het Nederlandse Oss. Daarbij kwamen vier kinderen om het leven en raakten nog een kind en een begeleidster gewond.