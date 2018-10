Stint van tragisch spoorongeval in Oss was vier keer gerepareerd in anderhalf jaar tijd Niels Klaassen

04 oktober 2018

11u28

Bron: AD, ANP 0 De stint die in Oss werd aangereden door een trein is vier keer gerepareerd in anderhalf jaar tijd. Dat is veel, maar de problemen waren niet uitzonderlijk, stelt de fabrikant. De accu werd drie keer vervangen, de gashendel eenmaal. "Het was allemaal tot tevredenheid opgelost.''

De stint van de crash in Oss reed sinds de zomer van 2017, meldt een woordvoerder van de fabrikant. Omdat er een accu uit een verkeerde serie in zat, moest de batterij tot drie keer toe - vaker dan normaal - vervangen worden.

"Dat leidde niet tot gevaarlijke situaties, het ding wilde daardoor gewoon niet wegrijden'', meldt de woordvoerder. Ook was er een 'klein probleem' met de gashendel: "Maar het is allemaal tot tevredenheid opgelost. Hij is gewoon goed onderhouden.''

De Nederlandse 'Inspectie Leefomgeving en Transport' (ILT) heeft de getroffen stint nog niet onderzocht. De inspectie heeft wel alle papieren van de fabrikant gekregen over onderhouds- en servicebeurten.