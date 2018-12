Stille revolutie in Shenzhen: eerste elektrische bussenvloot legt miljoenenstad het zwijgen op AW

13 december 2018

10u11

Bron: The Guardian 0 In Shenzhen, een Chinese miljoenenstad, rijden maar liefst 16.000 bussen rond. En sinds kort rijden al die bussen elektrisch. Met een gedaalde CO2-uitstoot van 48 procent is dat een deugd voor de lucht, maar ook de geluidsoverlast minderde aanzienlijk. Binnenkort worden de milieuvriendelijke bussen vergezeld door 13.000 soortgelijke taxi’s.

Op de busstations in Shenzhen kijken pendelaars voortaan maar beter uit voor hun bus. Terwijl de vroegere dieselmotors zichzelf aankondigden met gesis, geratel en een rookpluim, zijn de elektrische exemplaren muisstil. Dat is een groot voordeel voor een stad met 11,4 miljoen inwoners. Verder moet Shenzhen minder snel afrekenen met de kenmerkende verstikkende smog.



Toch wordt algemeen directeur van de busmaatschappij Joseph Ma met enkele problemen geconfronteerd.



Gevaarlijke stilte

De plotse omschakeling van luid geronk naar helemaal geen geluid, is behoorlijk gevaarlijk. De bussen rijden immers nog steeds even snel en kunnen toevallige passanten evenzeer aanrijden. Het enige verschil: er gaat niet langer een waarschuwingssignaal aan de komst van de bussen vooraf. “We ontvingen zelfs talrijke verzoekjes om de bussen te voorzien van een artificieel geluid”, aldus Joseph Ma.

Oplaadpunten

De stad van elektrische bussen voorzien is een ding, voldoende oplaadpunten verzorgen is weer iets anders. Om ervoor te zorgen dat de elektrische bussenvloot niet zonder energie valt, installeerde de busmaatschappij in Shenzhen 40.000 oplaadpunten. Het grootste station kan twintig bussen tegelijk opladen: “Ze laden ’s nachts twee uur op en kunnen vervolgens een hele dienst lang rijden”.

Toch kijkt men uit naar een eventuele uitbreiding van zulke oplaadstations. Vooral omdat er binnenkort nog eens 13.000 elektrische taxi’s bijkomen. En dat maakt het allemaal een beetje ingewikkelder. Taxi’s rijden ook ’s nachts en hebben geen vaste routes. Het gebrek aan voldoende oplaadpunten levert bij het (voorlopig) beperkt aantal taxichauffeurs dat nu al met een elektrische wagen rijdt wel eens ruzies op. “Dat is een probleem”, aldus Ma. Maar de busmaatschappij werkt aan een applicatie die chauffeurs helpt bij het zoeken van het dichtstbijzijnde oplaadpunt.

(Lees verder onder de foto)

Kostenplaatje

Het kostenplaatje is natuurlijk ook niet voor de poes. Zo kost zo’n elektrische bus meer dan 230.000 euro. Maar dat houdt steden waaronder Londen en New York niet tegen om ook enkele grondige hervormingen door te voeren die de uitstoot van het openbaar vervoer inperken. Londen wil dat de bekende dubbeldekkers helemaal geen CO2 meer uitstoten tegen 2020. New York geeft zichzelf wat meer tijd en plant een exclusief elektrische bussenvloot tegen het jaar 2040.